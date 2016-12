Morta di parto, ministro Lorenzin invia ispettori

foto LaPresse Correlati Ospedale pieno, elisoccorso guasto: una donna muore dopo un parto cesareo andato male 22:20 - Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, dopo la notizia riportata dai media relativa alla morte di Antonina Seminara, una 40enne deceduta in seguito a sopravvenute complicanze all'Ospedale di Nicosia (Enna) dove era sottoposta a un intervento di parto cesareo, ha deciso di inviare gli ispettori del ministero della Salute. - Il ministro della Salute, dopo la notizia riportata dai media relativa alla morte di, una 40enne deceduta in seguito a sopravvenute complicanze all'(Enna) dove era sottoposta a un, ha deciso di inviare gli

"Ho dato immediatamente mandato agli ispettori di recarsi in Sicilia - si legge in una nota del ministro della Salute - per accertare le cause che hanno portato al decesso della donna e del neonato e verificare le modalità organizzative di trasporto ed emergenza. Morire di parto nel 2013 è già difficile da comprendere, ma se ciò è provocato da negligenze è inaccettabile. Per questo gli ispettori verificheranno la sicurezza e l'appropriatezza delle procedure eseguite nell'ambito della gravidanza della signora".



Il ministero ha quindi trasmesso all'assessorato regionale della Salute della regione Sicilia formale richiesta di una dettagliata relazione su quanto accaduto. In particolare, è stato richiesto di fornire elementi relativi al percorso diagnostico-terapeutico della donna e sulle modalità di gestione della gravidanza, organizzazione del sistema di trasporto d'emergenza con elisoccorso, organizzazione del sistema di trasporto materno e neonatale, distribuzione dei posti di rianimazione per provincia, quadro riassuntivo della riorganizzazione dei punti nascita e delle eventuali deroghe.



Assessore Sanità: "Imprevisto eliambulanza ininfluente" - "E' presto per una conclusione, ma dai primi accertamenti non sembra essere stato l'imprevisto occorso all'eliambulanza ad avere determinato l'esito fatale di una condizione patologica certamente difficile". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità, Lucia Borsellino. "L'accertamento dei fatti è doveroso anche per i familiari cui sono vicina - aggiunge - oltre alle relazioni su come si sono svolti i fatti, ho già chiesto al ministero di procedere a un'ispezione congiunta".