foto Ansa Correlati Sbarco a Lampedusa, soccorsi 90 somali 16:28 - Un gruppo di 90 somali, tra cui 14 donne, su un gommone alla deriva nel Canale di Sicilia è stato soccorso da una nave mercantile. I profughi, una volta giunti a Lampedusa dopo essere stati trasbordati su una motovedetta della guardia di finanza, hanno raccontato che tre donne sarebbero morte durante la traversata. - Un gruppo di 90 somali, tra cui 14 donne, su un gommone alla deriva nel Canale di Sicilia è stato soccorso da una nave mercantile. I profughi, una volta giunti a Lampedusa dopo essere stati trasbordati su una motovedetta della guardia di finanza, hanno raccontato che tre donne sarebbero morte durante la traversata.

I superstiti, apparsi profondamente prostrati e in pessime condizioni di salute, hanno raccontato che le tre donne sarebbero morte di stenti durante il viaggio, durato cinque giorni, e i loro corpi sarebbero stati abbandonati in mare.



Nella notte salvati anche altri 176 immigrati - Nella notte, sempre nel Canale di Sicilia, 84 immigrati sono stati localizzati a bordo di un gommone a circa 70 miglia dall'isola di Lampedusa e portati in salvo dalla Marina militare italiana. Tra loro anche 9 donne di cui una incinta. Giunti a terra alle prime ore dell'alba, gli immigrati sono stati sottoposti alle visite di routine: sarebbero tutti in buone condizioni di salute. Altri 92 immigrati sono stati invece raccolti all'alba da un'unità della Guardia costiera. Tutti gli immigrati sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza dell'isola che in questo momento ospita circa 700 persone.



Crotone, gommone con 22 immigrati: fra loro gli scafisti - Sono giunti nel porto di Crotone nella notte i 22 migranti di origini siriane intercettati a bordo di un gommone nella serata di sabato a 25 miglia dalla costa calabrese. Due di loro sono sospettati di essere gli scafisti. Il gommone era stato individuato da un aereo maltese del dispositivo Frontex e poi raggiunto da un pattugliatore e due vedette della guardia di finanza e da una vedetta della guardia costiera.