foto LaPresse

01:36

- Paolo Smedile, 36 anni, operaio, è morto al Policlinico di Messina dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale sulla A20 in direzione Palermo, all'altezza del viadotto Camaro. L'uomo era a bordo del suo scooter Malaguti 300, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Citroen C3, guidata da un uomo di 60 anni. Il motociclista è stato sbalzato dal sellino ed è caduto sull'asfalto, finendo in bilico sul ciglio della strada.