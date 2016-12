foto Ansa

- "La Regione Sicilia ha approvato una risoluzione che individua due strutture sanitarie dove sarà possibile ottenere le cure secondo il metodo Stamina di Davide Vannoni". A dare l'annuncio è stato il movimento dei malati "Vite sospese", sottolineando che "d'ora in poi in Sicilia i malati gravi, e non, potranno curarsi con le cellule staminali del metodo Stamina. Si tratta di una svolta epocale".