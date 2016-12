foto LaPresse

06:27

- Due anziani diportisti che avevano fatto naufragio al largo delle coste ragusane sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera di Pozzallo. L'allarme era scattato dopo la segnalazione dei familiari. I due, dopo l'affondamento della loro imbarcazione per cause ancora in corso di accertamento, avevano subito indossato i giubbotti di salvataggio rimanendo in balia delle correnti.