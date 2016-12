foto Ansa

18:39

- Un uomo di 28 anni, Giovanni Manuele Fasulo, è morto per annegamento nella vasca da bagno di casa, a Castelvetrano, nel Trapanese. Sono stati i genitori, rientrando, a trasportarlo in auto in ospedale, dove i medici ne hanno potuto constatare il decesso. Carabinieri e medico legale hanno accertato che la morte è avvenuta per annegamento, probabilmente provocata da un malore. Dopo l'ispezione cadaverica la salma è stata restituita ai genitori.