- Una casa è crollata in via Brancati, a Favara, in provincia di Agrigento. I vigili del fuoco di Agrigento e i carabinieri stanno scavando tra le macerie per controllare se vi siano persone sotto ma dalle prime verifiche sembrerebbe di no. Nel 2010, nel crollo della loro abitazione, nel centro storico del paese, morirono le sorelline Bellavia.