07:05

- Un barcone con circa 200 immigrati, fra i quali diverse donne e minori, è stato soccorso da un pattugliatore della guardia di finanza al largo delle coste siracusane. La "carretta del mare", un vecchio motopesca in legno di 15 metri, è stata intercettata a cinque miglia da Capo Murro e scortata nel porto di Siracusa, dove è approdata all'alba. Sulla banchina è stato predisposto un servizio di accoglienza per gli immigrati, in attesa del loro smistamento.