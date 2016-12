foto www.spiq.ca

08:32

- Un grosso incendio divampato in seguito alla rottura di una conduttura di gas a Sciara, in provincia di Palermo, sta tenendo impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Il rogo, visibile dall'autostrada Palermo-Catania, all'altezza di Termini Imerese, si è sviluppato nei pressi della stazione Ferroviaria. Nella zona sta operando anche il nucleo Nbcr del comando provinciale dei vigili del fuoco per scongiurare eventuali rischi ambientali.