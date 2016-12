foto LaPresse

16:21

- Un tossicodipendente in crisi di astinenza ha tentato di uccidere la madre a colpi di piccone riducendola in fin di vita prima di essere arrestato dai carabinieri. E' successo a(Enna): G, 36 anni, disoccupato, ha aggredito selvaggiamente la madre colpendola ripetutamente alla testa. La donna,, casalinga di 61 anni, si trova ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania.