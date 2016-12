foto Ansa

08:38

- Operazione della sezione Antirapina della Squadra Mobile di Palermo: eseguite 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone accusate di una serie di rapine commesse tra il 2009 e il 2011. Per tre il gip ha disposto i domiciliari, per gli altri il carcere. La banda era particolarmente violenta: alcuni arrestati hanno compiuto un blitz nell'appartamento di un disabile in carrozzina, malmenato e derubato di 3000 euro.