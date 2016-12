foto Ap/Lapresse

11:26

- Di fronte alle morti in mare "domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, sulla crudeltà che c'è nel mondo, in noi, in coloro che prendono decisioni socio-economiche che aprono le strade a questi drammi". Così Papa Francesco ha commentato la tragedia degli immigrati, aggiungendo: "Chiediamo perdono per l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, per chi si è chiuso nel benessere che porta all'anestesia del cuore".