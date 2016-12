foto Ansa

10:27

- "Vi ringrazio per la vostra accoglienza. Prego per voi, anche per quelli che non sono qui". E' quanto ha detto papa Francesco agli immigrati sul molo del porto di Lampedusa. "Tutti siamo qui nella preghiera - ha continuato -. E' per questo che oggi sono qui. Grazie a tutti". Il Santo Padre ha poi stretto la mano ad alcuni dei profughi, sia cristiani che musulmani, e in maggioranza minorenni.