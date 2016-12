Lampedusa pronta ad accogliere il Papa

foto Ansa Correlati Papa, 120 barche in processione

Lampedusa, preparativi per il Papa 20:52 - Il primo appuntamento sarà il lancio di una corona di fiori, al largo, in ricordo dei tanti immigrati che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le nostre coste; l'ultimo una visita privata nella parrocchia di San Gerlando. Tutto è pronto per la visita del Papa a Lampedusa. - Il primo appuntamento sarà il lancio di una corona di fiori, al largo, in ricordo dei tanti immigrati che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le nostre coste; l'ultimo una visita privata nella parrocchia di San Gerlando. Tutto è pronto per ladel

Previsto anche un incontro con 50 extra-comunitari (tra di loro anche alcuni musulmani), ospitati nel Centro di prima accoglienza dell'isola e la celebrazione della messa nel campo sportivo. Ecco nel dettaglio il programma ufficiale della visita:



- 7.20 - Partenza in auto dalla Domus Sanctae Marthae

- 8.00 - Partenza in aereo dall'aeroporto di Ciampino

- 9.15 - Atterraggio all'aeroporto di Lampedusa.



In auto Papa Francesco arriverà a Cala Pisana, dove si imbarcherà per raggiungere via mare, a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto, il Porto di Lampedusa.



Accompagnato da 120 barche dei pescatori, al largo di Cala Maluk, dove naufrago' un barcone e morirono tre migranti, lancerà in mare la corona di fiori, in ricordo di tutti quelli che hanno perso la vita nelle traversate.



-9.30 - Nel Porto a Punta Favarolo, il Papa saluterà al passaggio con la barca il gruppo di 50 immigrati, in attesa sul Molo, rappresentativi di tutte le comunità ospitate nel Centro di prima accoglienza.



- 10.00 - Celebrazione della messa nel campo sportivo "Arena", che nel 2011, chiuso il Centro di prima accoglienza, fu il rifugio di 3mila immigrati sbarcati in soli 3 giorni. Omelia del Pontefice. A seguire, visita privata nella parrocchia di San Gerlando dove ad attenderlo ci saranno migranti e isolani.



- 13.45 Atterraggio all'aeroporto di Ciampino e rientro in Vaticano.