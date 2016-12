Siracusa, sbarcano altri 100 immigrati

foto Ansa Correlati Nuovo sbarco a Lampedusa 08:05 - Un barcone con a bordo circa 100 immigrati clandestini di presunta nazionalità siriana, fra cui diversi minorenni e 10 donne, una delle quali in stato di gravidanza avanzata, è giunto nel porto di Siracusa. Il mezzo era stato intercettato a circa 60 miglia ad est dalla costa. L'intervento dopo una segnalazione su un'imbarcazione partita dall'Egitto carica di migranti diretti verso le coste della Sicilia orientale. - Un barcone con a bordo circa 100 immigrati clandestini di presunta nazionalità siriana, fra cui diversi minorenni e 10 donne, una delle quali in stato di gravidanza avanzata, è giunto nel porto di Siracusa. Il mezzo era stato intercettato a circa 60 miglia ad est dalla costa. L'intervento dopo una segnalazione su un'imbarcazione partita dall'Egitto carica di migranti diretti verso le coste della Sicilia orientale.

I clandestini, che appaiono tutti in buona salute, sono stati accolti da militari della Guardia di finanza ed altre forze di e sono stati affidati alle cure del personale medico. Per tutta la giornata continueranno le operazioni di polizia giudiziaria per individuare gli scafisti sotto la direzione della Procura della Repubblica di Siracusa, che ha inoltre disposto il sequestro dell'imbarcazione.



Barcone al largo di Malta - Intanto la Guardia Costiera italiana e quella maltese insieme per salvare 300 immigrati, individuati ieri al largo di Malta. Lo riferisce il comando della Guardia costiera italiana, precisando che nelle prime ore di questa mattina l'imbarcazione che ha raccolto i migranti e' giunta a La Valletta. Era sta la Centrale Operativa di Roma della Guardia Costiera, alle 14 di ieri, a ricevere una segnalazione telefonica dal sacerdote eritreo don Mose' Zerai relativa a un barcone in difficolta' con a bordo circa 300 migranti. L'unità è stata localizzata a 38 miglia a sud ovest di Malta, in acque maltesi.