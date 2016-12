Il Papa a Lampedusa tra gli immigrati

foto Ansa Correlati Lampedusa, immigranti annegati in mare 12:04 - Papa Francesco andrà a Lampedusa per celebrare una messa con gli immigrati e gli isolani. Il viaggio avverrà l'8 luglio. Il Pontefice, spiega il portavoce della sala stampa vaticana, padre Lombardi, "toccato dalle tragedie dell'immigrazione, lancerà una corona nelle acque dell'isola". - Papaandrà aper celebrare una messa con glie gli isolani. Il viaggio avverrà l'8 luglio. Il Pontefice, spiega il portavoce della sala stampa vaticana, padre Lombardi, "toccato dalle tragedie dell'immigrazione, lancerà unanelle acque dell'isola".

"Sarà una visita breve, in forma più discreta possibile", che durerà poche ore, dalle 8 alle 13, ha spiegato padre Lombardi. Dopo il lancio della corona in mare, il Papa incontrerà al porto immigrati e popolazione. Infine celebrerà una messa allo stadio.



Appello per prendersi cura dei migranti - "Il Pontefice profondamente toccato dal recente naufragio di una imbarcazione che trasportava migranti provenienti dall'Africa, ultimo di una serie di analoghe tragedie, intende pregare - si legge in un comunciato - per coloro che hanno perso la vita in mare, visitare i superstiti e i profughi presenti, incoraggiare gli abitanti dell'isola e fare appello alla responsabilità di tutti affinché ci si prenda cura di questi fratelli e sorelle in estremo bisogno".