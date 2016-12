foto Ansa

02:00

- Una bambina di nove anni è caduta da un lucernario all'interno della sua abitazione a Torregrotta (Me) precipitando per diversi metri. Era in casa con i genitori e la sorella. E' stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papardo dove è morta. La piccola, secondo i carabinieri, si trovava a giocare sulla terrazza di casa ed è caduta all'interno di un lucernario facendo un volo di circa 10 metri. E' morta a causa delle fratture multiple riportate.