foto Ansa

17:36

- “Ho sempre detto di essere innocente. I giudici mi hanno creduto: dopo nove anni da incubo hanno preso la decisione che dovevano prendere". Lo ha detto Jessica Pulizzi, la sorellastra di, Denise Pipitone, in in un'intervista alle reti Mediaset. "La mia vita, ora, può continuare normalmente", ha aggiunto dopo l'assoluzione del Tribunale di Marsala. La 26enne era accusata di concorso in sequestro di persona e rischiava 15 anni di carcere.