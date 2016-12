foto Ansa Correlati Top Secret, genitori che non si arrendono. I casi Celentano, Pipitone e Carrisi

Denise, spunta una nuova intercettazione: "Vai a prendere la bimba". "Dove la porto?"

Jessica Pulizzi, il responso del giudice 17:36 - I giudici del tribunale di Marsala hanno assolto Jessica Pulizzi, la 26enne accusata di concorso nel sequestro della sorellastra Denise Pipitone. La piccola era scomparsa da Mazara del Vallo, nel Trapanese, il primo settembre 2004, quando aveva poco meno di 4 anni. Il padre di Denise e Jessica: "Non c'è giustizia"

I giudici invece hanno condannato a due anni l'ex fidanzato di Jessica, Gaspare Ghaleb, per false dichiarazioni ai magistrati. I pm Sabrina Carmazzi e Francesca Rago avevano chiesto 15 anni di carcere per Jessica e 5 anni e 4 mesi per Ghaleb.



La mamma di Denise: "Mia figlia sequestrata di nuovo" - "Oggi mia figlia è come se fosse stata sequestrata di nuovo". Così Piera Maggio, madre della piccola Denise, commenta a caldo la decisione dei giudici di Marsala. Davanti ai cronisti, Piera Maggio appare affranta. "Si è arrivati all'assoluzione di Jessica nonostante i pm avessero detto che gli indizi contro di lei fossero chiari, univoci e convergenti - dice la donna - C'è qualcuno che vuole gettare in fondo a un fiume questo procedimento".



Il legale di Piera Maggio: "Giudici non hanno ben compreso" - "Non dico che non c'è giustizia, ma probabilmente il Tribunale non ha ben compreso tutti gli elementi. Solleciteremo la Procura di Marsala e anche la Procura generale di Palermo a esaminare il caso e a proporre appello alla sentenza". Lo dice l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio. Frazzitta aggiunge: ''Non vorrei che questa assoluzione abbia un effetto boomerang per il procedimento che vede indagati Anna Corona (madre di Jessica Pulizzi) e altri, sul quale il gip deve decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura".







Jessica: "Ora la mia vita può continuare normalmente" - Jessica Pulizzi non nasconde la sua soddisfazione per quella sentenza tanto attesa. "Ho sempre detto di essere innocente - ha commentato in un'intervista alle reti Mediaset - . I giudici mi hanno creduto: dopo nove anni da incubo hanno preso la decisione che dovevano prendere. Spero che facciano giustizia per Denise. La mia vita, ora, può continuare normalmente".



Gli avvocati di Jessica: "Sentenza giusta" - "E' una sentenza giusta che interviene all'esito di una lunghissima attività dibattimentale dove sono stati fatti tutti gli approfondimenti necessari". Lo dice l'avvocato Fabrizio Torre, uno dei difensori di Jessica Pulizzi. "Dirò a Jessica (l'imputata non era in aula, ndr) di viversi la vita serena e continuare a lavorare e pensare alla sua bambina. E anche alla signora Corona, perché no", aggiunge l'altro difensore Gioacchino Sbacchi. Commentando la formula assolutoria, che richiama l'insufficienza di prove, Sbacchi sostiene: "Non diciamo sciocchezze. L'assoluzione è assoluzione tanto che non puè essere neppure impugnabile".