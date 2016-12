Vigile ucciso, le colleghe: "Voleva suicidarsi"

foto Ansa Correlati Morto mentre era al telefono con la compagna 12:58 - Mirco Vicari, il vigile urbano morto ieri a Palermo apparentemente al termine di una rapina, voleva suicidarsi inscenando un omicidio. A rivelarlo sono due colleghe della vittima interrogate in questura. L'agente di polizia municipale avrebbe confidato che voleva farla finita a causa delle pessime condizioni economiche, raccontando che se si fosse tolto la vita, avrebbe fatto in modo di farlo apparire un omicidio. - Mirco Vicari, il vigile urbano morto ieri a Palermo apparentemente al termine di una rapina, voleva suicidarsi inscenando un omicidio. A rivelarlo sono due colleghe della vittima interrogate in questura. L'agente di polizia municipale avrebbe confidato che voleva farla finita a causa delle pessime condizioni economiche, raccontando che se si fosse tolto la vita, avrebbe fatto in modo di farlo apparire un omicidio.

Domani l'autopsia sul corpo - Gli investigatori dal primo momento avevano dubbi sulla rapina, commessa in pieno giorno nella modesta casa di un uomo che guadagnava 900 euro. La messa in scena è quindi una delle ipotesi che gli inquirenti non escludono. Intanto è stato confermato che l'autopsia sul corpo dell'agente - separato e con una compagna che ha sentito lo sparo mentre era al telefono proprio con la vittima - verrà eseguita domani alle 10.