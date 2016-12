foto LaPresse

- Ad uccidere la 60enne a Ravanusa, nell'Agrigentino, è stato l'ex marito, un pensionato di 63 anni. L'uomo è stato fermato dai carabinieri e ora è in caserma per l'interrogatorio. Il movente dell'omicidio è la gelosia. Il pensionato ha fatto fuoco mentre in strada era in corso il mercato settimanale, sparando anche all'attuale compagno della vittima, che ora si trova in ospedale. L'uomo non è in pericolo di vita.