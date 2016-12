Donna uccisa in strada: fermato l'ex marito

foto LaPresse Correlati Diario di un dramma: uccise perché donne 15:24 - Uccisa dall'ex marito per gelosia. E' accaduto a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Giovanna Longo, 60 anni, è stata uccisa dall'ex, Luigi Gallo, 63, a colpi di pistola, dopo una lite per strada, durante il mercato settimanale. Dopo averla uccisa, il pensionato ha aperto il fuoco anche contro l'attuale compagno della vittima, poi è fuggito. Rintracciato dai carabinieri è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. - Uccisa dall'ex marito per gelosia. E' accaduto a, in provincia di, 60 anni, è stata uccisa dall'ex,, 63, a colpi di pistola, dopo una lite per strada,. Dopo averla uccisa, il pensionato haanche, poi è fuggito. Rintracciato dai carabinieri è stato

A fermare la fuga dell'omicida sono stati i vigili urbani aiutati da alcuni passanti. Il ferito, Luigi Avarello, 65 anni, aveva iniziato una relazione con la vittima dopo che questa si era separata dal marito.



Prima una lite, poi gli spari - Gallo, secondo una ricostruzione ancora frammentaria, avrebbe prima discusso animatamente con l'uomo e ci sarebbe anche stata una colluttazione: il sessantenne ha graffi al volto. Poi Gallo avrebbe estratto la pistola e esploso quattro colpi contro l'ex moglie, uccidendola. Il ferito, che ha escoriazioni superficiali, ha già lasciato l'ospedale. Gallo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Del fascicolo di inchiesta si sta occupando il sostituto della Procura di Agrigento Santo Fornasier.







Storia d'amore tormentata, ex tornato da poco dalla Germania - Il matrimonio fra Giovanna Longo e Luigi Gallo, tre figli, era finito da tanti anni. Nei mesi scorsi, dopo la separazione legale, era anche arrivata la sentenza di divorzio. Luigi Gallo abitava in Germania e soltanto negli scorsi giorni era rientrato a Ravanusa (Ag). L'uomo non riusciva a rassegnarsi alla fine di quell'unione e stamattina ha incontrato l'ex moglie nella zona della Tintoria, a pochi passi dallo stadio, davanti al cimitero comunale.