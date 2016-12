foto LaPresse

01:43

- Il solarium in legno allestito per conto di una società privata sul lungomare di Torre Archirafi di Riposto è crollato mentre era in corso l'inaugurazione con una serata danzate. Una quindicina di giovani, caduti sugli scogli, sono rimasti feriti. Alcuni di loro hanno riportato delle fratture. Sul posto sono presenti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze, oltre al sindaco della paese etneo, Enzo Caragliano.