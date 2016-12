foto Ansa

19:41

- "Ho 55 anni e sto invecchiando in un Paese di cui mi vergogno". E' quanto scrive su Facebook il presidente della Puglia e leader di Sel, Nichi Vendola, durante il gay pride. Postando una foto che lo ritrae mentre sfila alla testa di un corteo, Vendola aggiunge: "Noi siamo qui per dire la verità e chiedere alla legge di riconoscere quello che è già nella vita". "L'amore - conclude - ha i colori dell'arcobaleno, non è solo in bianco e nero".