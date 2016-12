foto Getty

- Un uomo ha tentato di uccidere la ex moglie che lavora in un bar ristorante ma ha ferito con cinque proiettili i proprietari che hanno tentato di bloccarlo. Poi è tornato a casa, si è seduto sul divano e si è sparato alla testa. E' accaduto nel bar "La piazzetta" a Niscemi (Caltanissetta). L'uomo, Giuseppe Incarbone, di 52 anni, è in fin di vita. La moglie, Rosangela Lodato, di 49 anni, è illesa. Gravi i due feriti colpiti al torace e all'addome.