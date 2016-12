foto Ansa

15:17

- I militari della Guardia di finanza stanno setacciando da un paio d'ore Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano. Le Fiamme gialle sono al lavoro per nuovi controlli dopo aver arrestato, in mattinata, politici ed ex amministratori della Regione Sicilia. Sono inoltre stati notificati avvisi di garanzia per corruzione e finanziamento illecito ai partiti.