foto Ansa Correlati L'intervento della Guardia Costiera

Nella notte soccorsi oltre 250 profughi 18:59 - Almeno sette profughi sarebbero annegati nel Canale di Sicilia, al largo di Lampedusa, mentre tentavano di aggrapparsi a una gabbia per l'allevamento di tonni trainata da un motopesca tunisino. Lo hanno riferito, una volta giunti sull'isola, i 95 superstiti che erano a bordo di un gommone e che sono stati tratti in salvo dai soccorritori. Alcuni testimoni parlano addirittura di una decina di vittime. - Almeno sette profughi sarebbero annegati nel Canale di Sicilia, al largo di Lampedusa, mentre tentavano di aggrapparsi a una gabbia per l'allevamento di tonni trainata da un motopesca tunisino. Lo hanno riferito, una volta giunti sull'isola, i 95 superstiti che erano a bordo di un gommone e che sono stati tratti in salvo dai soccorritori. Alcuni testimoni parlano addirittura di una decina di vittime.

Il racconto dei superstiti è ancora al vaglio degli inquirenti che lo valutano con grande cautela per la mancanza di riscontri. Secondo la ricostruzione fatta dai sopravvissuti, i loro compagni sarebbero finiti in mare dopo che l'equipaggio del motopesca "Khaked Amir" aveva tagliato il cavo che trainava la gabbia. Alcuni avrebbero anche tentato di salire sul peschereccio, ma sarebbero stati respinti con la forza.



La tragedia sarebbe avvenuta a 85 miglia a Sud di Malta. I naufraghi erano stati avvistati poco prima della mezzanotte da un aereo della Marina Militare maltese, in parte ancora sul gommone alla deriva in parte aggrappati alla gabbia dei tonni. Sul posto era stata dirottata una delle motovedette della Guardia Costiera italiana, impegnate nella notte in diverse operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia, che aveva tratto in salvo i 95 migranti poi trasferiti a Lampedusa.