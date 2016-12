foto LaPresse

12:21

- E' stato sorpreso mentre rubava nella chiesa di San Giuseppe Teatini, a Palermo: arrestato, ai carabinieri l'uomo, il 62enne Nicolò Russo, ha spiegato che lo stava facendo perché non riesce più a pagare il mutuo della casa. L'uomo stava tentando di impossessarsi di tre grossi bracciali, un orologio, un anello (tutti in oro) e vari oggetti votivi in argento esposti in una vetrina dove si trova il Bambinello di San Gaetano.