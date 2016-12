foto Ansa

09:47

- La guardia di finanza di Catania ha arrestato cinque persone nell'ambito di un'indagine che ha portato alla scoperta di una frode fiscale da oltre 100 milioni di euro. Le accuse sono di associazione per delinquere, omessa dichiarazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono state effettuate anche 19 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati e un sequestro preventivo di beni per oltre 13 milioni di euro.