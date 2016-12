foto Ansa

19:32

- A circa 20 anni dal delitto, è arrivata, dalla prima Corte d'assise d'appello, la conferma della sentenza d'assoluzione a Vincenzo Morici, il medico accusato di avere ucciso per gelosia la sera del 4 dicembre 1993 la moglie, la professoressa Antonella Falcidia. Il delitto avvenne nella loro abitazione in via Rosso di San Secondo, a Catania. In primo grado l'accusa aveva chiesto la condanna a 30 anni di reclusione per uxoricidio con movente passionale.