Agrigento, ucciso e bruciato dentro la sua auto

foto Ansa 16:43 - Il corpo carbonizzato di Calogero Ciulo, 43 anni, scomparso da una settimana da Canicattì (Agrigento), è stato trovato nel portabagagli della sua auto, anch'essa bruciata. La vettura è stata trovata stamane dalla polizia in un vecchio caseggiato agricolo in disuso da tempo. Ciulo, sposato e padre di 4 figli, gestiva una rosticceria che aveva chiuso circa un anno fa. Secondo voci non confermate negli ultimi tempi avrebbe contratto numerosi debiti.

Giuseppe Ciulo potrebbe essere stato ucciso e dato alle fiamme dentro il bagagliaio della sua Fiat Bravo forse lo stesso 27 maggio, giorno della scomparsa. L'uomo era stato visto per l'ultima volta da alcuni amici in giro per Canicattì a bordo dell'auto.



Sul cadavere bruciato il pm di turno ha disposto l'autopsia.