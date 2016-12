foto Ansa

14:20

- Li hanno violentati, venduti per pochi euro ad amici, fotografati durante gli squallidi incontri e segregati in casa. A perpetrare gli orrendi abusi su due fratellini, un bimbo di sette anni e una bimba di otto, i loro nonni. La polizia ha posto fine alle sevizie e ha arrestato a Messina i due coniugi, lui di 65 anni e lei di 50, insieme a un loro complice di 30. Le accuse sono di violenza sessuale, pedopornografia e riduzione in schiavitù.