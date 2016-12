foto LaPresse

17:08

- "Capaci e via d'Amelio, maggio e luglio 1992, Falcone e Borsellino, per la nostra storia sono stati un po' come le Torri Gemelle per gli Stati Uniti d'America". Lo afferma Giancarlo Caselli, procuratore capo di Torino. "Due simboli di altissimo valore abbattuti - aggiunge - ma con obiettivi che andavano al di là del bersaglio immediato, materiale; obiettivi che erano anche di carattere intensamente e pervasivamente politico".