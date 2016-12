foto Ansa

21:42

- E' in corso a Palermo, nel piazzale antistante il palazzo di Giustizia, la manifestazione "le notti della memoria" organizzata dal Comitato 23 maggio e da un cartello di associazioni per ricordare i magistrati uccisi dalla mafia, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e quanti oggi continuano a lottare contro la criminalità organizzata. Una catena umana formata da volontari, cittadini e magistrati cingerà il tribunale di Palermo.