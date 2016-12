Borsellino, risolto il caso dell'agenda rossa

foto Ap/Lapresse Correlati Palermo, morta la vedova di Paolo Borsellino

09:01

- Già risolto il caso dell'ripreso in un video del vigili del fuoco sul luogo della strage di via D'Amelio in cui morì il giudice, ma deldi un'auto usato per coprire i resti dell'agente di scorta Emanuela Loi. Lo ha accertato la Scientifica di Roma.