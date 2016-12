foto LaPresse

06:24

- Carabinieri in azione a Ragusa, impegnati in una vasta operazione, eseguita con l'impiego anche di unità cinofile ed elicotteri, per sgominare una gang capeggiata da un insospettabile legale e dedita al traffico di droga e armi. Otto le persone raggiunte da un provvedimento di cattura, su ordine della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catania, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi, droga e ricettazione.