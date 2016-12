Ragusa, si dà fuoco per non perdere la casa

foto Ansa Correlati Ragusa, brucia casa per evitare sfratto 18:28 - Per cercare di non perdere la propria casa, messa all'asta per 26mila euro, un muratore disoccupato di Vittoria (Ragusa), Giovanni Guarascio, di 64 anni, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Le fiamme hanno raggiunto anche la moglie, la figlia e due agenti di polizia che erano intervenuti per calmare l'uomo. Guarascio e un poliziotto sono gravi con ustioni al volto e alle braccia. Meno preoccupanti le condizioni degli altri tre. - Per cercare di non perdere la propria casa, messa all'asta per 26mila euro, un muratore disoccupato di Vittoria (Ragusa),, di 64 anni, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Le fiamme hanno raggiunto anche la moglie, la figlia e due agenti di polizia che erano intervenuti per calmare l'uomo. Guarascio e un poliziotto sono gravi con ustioni al volto e alle braccia. Meno preoccupanti le condizioni degli altri tre.

L'uomo e un poliziotto sono gravi - Due dei cinque feriti, Giovanni Guarascio e uno dei due poliziotti - Marco Di Raimondo e Antonio Terranova - sono in gravi condizioni. Perciò sono stati trasferiti con un elicottero del 118 dall'ospedale Guzzardi di Vittoria al centro Grandi ustionati del Cannizzaro di Catania. Le condizioni degli altri tre - la moglie dell'uomo, Giorgia Famà, anche lei di 64 anni, un poliziotto, ma soprattutto la figlia della coppia - non sembrano destare preoccupazioni.



Aveva un debito con la banca - Giovanni Guarascio aveva un debito di 10 mila euro con una banca, che gli aveva pignorato l'immobile e lo aveva messo all'asta. L'uomo, muratore disoccupato, mentre era in corso una trattativa tra gli avvocati e i legali dell'acquirente, alla presenza dell'ufficiale giudiziario, è andato in escandescenze. In pochi attimi si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Sentendo la concitata discussione, i vicini di casa hanno chiamato la polizia.