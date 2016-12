Palermo, indagato Fabrizio Miccoli

foto LaPresse

- Il capitano del Palermo Calcio, Fabrizio Miccoli, è indagato dalla procura del capoluogo siciliano per accesso abusivo a sistema informatico in concorso col titolare di un centro Tim. In pratica, quest'ultimo avrebbe dato a Miccoli quattro schede telefoniche intestate ad altre persone, ignare della registrazione a loro nome. Una di queste schede sarebbe finita a Mauro Lauricella figlio di un mafioso, Antonino, latitante fino al settembre 2011.