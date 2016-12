foto Ansa

11:09

- Un uomo di circa 40 anni è stato assassinato a colpi di arma da fuoco nella notte a Floridia (Siracusa). Il cadavere è stato trovato dai carabinieri. Nel Paese domenica era giornata di festa per le tradizionali manifestazioni dell'Ascensione. Non è escluso che il sicario entrato in azione lo abbia fatto mentre erano in svolgimento i fuochi d'artificio che avrebbero così "coperto" il rumore degli spari. Mistero sin qui sul possibile movente del delitto.