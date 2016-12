foto LaPresse

16:06

- Una donna, originaria dello Sri Lanka, e sua figlia di due anni sono cadute dal terzo piano di un'abitazione in via Marinuzzi a Palermo. Il loro volo è finito sul cofano di un'auto. Entrambe sono ferite, la bimba è grave. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni, in particolare il cognato della donna che era in casa al momento dei fatti. Una vicina testimonia che la donna dopo la caduta "si è rialzata subito e ha detto 'è stato mio cognato'".