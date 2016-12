foto Ansa

14:01

- Un bambino di 22 mesi è morto nel giardino di casa dei nonni, in contrada Terre Gialle a Salemi, in provincia di Trapani. Secondo il racconto dei familiari agli agenti del commissariato di Castelvetrano, il piccolo stava giocando quando è caduto sbattendo la testa e procurandosi una profonda ferita. E' stato subito trasportato dal nonno all'ospedale di Salemi per poi essere trasferito a quello di Castelvetrano, dove sarebbe arrivato già morto.