foto Ansa

06:48

- La Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha confiscato beni a Carmelo Vella, 52enne gelese, per un valore di 3 milioni e 500mila euro tra quote societarie di aziende, terreni, fabbricati e conti bancari. A Vella è stata applicata anche la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni: secondo gli investigatori sarebbe stato in affari col clan Rinzivillo di Gela e sarebbe stato coinvolto in un giro di usurai.