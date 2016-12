Crocetta amplia organico Sicilia a Bruxelles

foto Ap/Lapresse 10:03 - Dopo aver dichiarato guerra gli sprechi in Sicilia, il presidente regionale, Rosario Crocetta, cambia rotta: sei mesi fa aveva richiamato a Palermo il giornalista dell'ufficio della Regione a Bruxelles che percepiva 12mila euro al mese. Ora, con una delibera aumenta da 3, come stabilito dal suo predecessore Raffaele Lombardo, a 16 i funzionari dell'Ufficio di Rappresentanza in Belgio. Con una spesa di ben 1,2 milioni di euro in tre anni. - Dopo aver dichiarato guerra gli sprechi in Sicilia, il presidente regionale, Rosario Crocetta, cambia rotta: sei mesi fa aveva richiamato a Palermo il giornalista dell'ufficio della Regione a Bruxelles che percepiva 12mila euro al mese. Ora, con una delibera aumenta da 3, come stabilito dal suo predecessore Raffaele Lombardo, a 16 i funzionari dell'Ufficio di Rappresentanza in Belgio. Con una spesa di ben 1,2 milioni di euro in tre anni.

Organico di 16 dipendenti - La sede di Rue Belliard, a due passi da Commissione europea ed Europarlamento, come scritto nella legge regionale firmata da Crocetta "si compone di un massimo di sedici unità, fra cui il dirigente regionale ad esso preposto, di cui almeno sei con qualifica non dirigenziale". Le cifre stanziate in bilancio prevedono - riporta l'International Business Times - un compenso per i dipendenti, di circa 400 mila euro per il 2013, e di 425 mila euro sia per il 2014 che per il 2015.



Sede di 750 metri quadri - Il Corriere della Sera mette in evidenza poi anche l'opulenza dell' "ambasciata" della Regione Sicilia nel quartiere europeo: un ufficio di 750 metri quadri, acquistato dal precedente governatore Raffaele Lombardo per 2 milioni e 700 mila euro. Sede che è stata ristrutturata sotto Crocetta, con marmo di Custonaci e nuovi arredi, per una spesa di mezzo milione di euro. Con il nuovo organico, ogni addetto disporrà di più di 46 metri quadri a testa, quasi un appartamento.