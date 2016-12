Palermo, morta la vedova di Paolo Borsellino

foto Ansa 13:48 - E' morta a Palermo Agnese Piraino Leto, vedova del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia nel 1992. La signora Borsellino, 71 anni, era ammalata da tempo. Figlia del magistrato e giurista Angelo Piraino Leto, Agnese viene ricordata come una donna dalla straordinaria forza interiore, nonostante un fisico esile. Ha sempre spronato i giovani a lottare contro la mafia e a non perdere mai la speranza, coltivando la memoria del marito. - E' morta a Palermo Agnese Piraino Leto, vedova del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia nel 1992. La signora Borsellino, 71 anni, era ammalata da tempo. Figlia del magistrato e giurista Angelo Piraino Leto, Agnese viene ricordata come una donna dalla straordinaria forza interiore, nonostante un fisico esile. Ha sempre spronato i giovani a lottare contro la mafia e a non perdere mai la speranza, coltivando la memoria del marito.

Il dolore dei figli - Agnese Piraino Leto, figlia del presidente del tribunale di Palermo Angelo, si era sposata con Paolo Borsellino, allora giovane magistrato, il 23 dicembre 1968. Da loro matrimonio sono nati tre figli: Lucia, 44 anni, che oggi ricopre l'incarico di assessore regionale alla Sanità, Manfredi, 41 anni, attuale dirigente del commissariato di polizia di Cefalù, e Fiammetta, di 40. In una nota i figli invitano al rispetto del loro dolore chiedendo di considerare questo come un momento strettamente privato.



Grande riserbo - La vedova Borsellino, che era malata da tempo, ha sempre tenuto un atteggiamento di grande riserbo insieme ai figli, limitandosi a presenziare a poche cerimonie pubbliche in ricordo del marito. Solo in occasione delle udienze del processo per la strage di via D'Amelio aveva riferito le confidenze e le preoccupazioni del marito alla vigilia dell'attentato del 19 luglio 1992.



Testimone preziosa nei processi di mafia - La vedova Borsellino non aveva mai rinunciato a manifestare il proprio impegno nella lotta alla mafia e nella ricerca della verità sull'uccisione del marito. Proprio in questi giorni è iniziato a Caltanissetta il quarto filone processuale sull'attentato. Agnese Piraino Leto, che già era stata sentita nella fase istruttoria, era indicata fra i testimoni principali del dibattimento. Aveva tra l'altro riferito sulle inquietudini del coniuge che si erano accentuate dopo la strage di Capaci nella quale vennero uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta.



Domani i funerali - I funerali si svolgeranno domattina alle 9.30 nella chiesa di S. Luisa di Marillac, la stessa dove si svolsero le esequie di Paolo Borsellino. "La Fondazione intitolata a Paolo Borsellino e a tutte le vittime della mafia - si legge nella nota dei figli - ha messo a disposizione la mail info@progettolegalita.it per raccogliere eventuali messaggi di testimonianza di affetto e considerazione per la Signora Agnese che non ha mai smesso di chiedere, insieme ai figli, che sia fatta verità e giustizia".



Il post del cognato - "E' morta Agnese. E' andata a raggiungere Paolo. Adesso saprà la verità sulla sua morte". Con questo post su Facebook, Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, ha dato la notizia della morte della cognata.



Cancellieri: "Proseguito lotta a mafia" - "Una donna dolce e mite che sapeva essere intellettualmente intransigente e radicale nel continuare, in altri modi, la lotta alla mafia portata avanti da suo marito e nel sostenere le ragioni della legalità contro quelle del sopruso, della violenza e del malaffare". Così il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, ricorda Agnese Borsellino ed esprime le sue più sentite condoglianze ai figli. Anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato alla famiglia Borsellino un messaggio di cordoglio ricordando con affetto la signora Piraino Leto.