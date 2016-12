foto Ansa

23:59

- Un barcone di circa venti metri in legno, con scritte arabe, con a bordo numerosi immigrati, è stato avvistato al largo del sud della Sicilia da un elicottero del gruppo aereo navale della Guardia di finanza di Messina. Il natante sembra in avaria, e gli occupanti sventolano lenzuola chiedendo assistenza. Sul posto si stanno recando mezzi della Guardia di finanza di Catania e di Palermo per tentare un salvataggio degli immigrati.