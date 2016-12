foto LaPresse

22:55

- Una violenta eruzione è in corso sull'Etna. Dai crateri sommitali emergono almeno 3 fontane di fuoco alte centinaia di metri e si scorgono diverse lunghe colate che si dirigono in zone desertiche del vulcano. Il fenomeno è visibile da Catania e Taormina. Dai crateri fuoriesce anche un'intensa colonna di fumo nera. In diversi paesi alle pendici del vulcano è già cominciata la pioggia di cenere vulcanica. Per ora non c'è pericolo per la popolazione.