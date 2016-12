Catania, spara a ladro e lo uccide: arrestato per omicidio volontario

foto LaPresse 13:53 - Un pensionato di 69 anni, Giuseppe Caruso, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver sparato a un ladro che si era introdotto nel suo fondo agricolo. A morire è stato un 27enne, Roberto Grasso. L'episodio è avvenuto a Puntalazzo di Mascali, nel Catanese. L'anziano ai carabinieri ha spiegato di essere stato vittima di diversi furti e di avere sparato per difendere la sua proprietà da un ladro. - Un pensionato di 69 anni, Giuseppe Caruso, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver sparato a un ladro che si era introdotto nel suo fondo agricolo. A morire è stato un 27enne, Roberto Grasso. L'episodio è avvenuto a Puntalazzo di Mascali, nel Catanese. L'anziano ai carabinieri ha spiegato di essere stato vittima di diversi furti e di avere sparato per difendere la sua proprietà da un ladro.

A chiamare i militari è stato lo stesso anziano che ha raccontato come nella notte si sia accorto della presenza di due persone nel suo fondo agricolo. Due le persone che stavano tentando di portare via dell'attrezzatura. Il proprietario ha preso la sua pistola calibro 7.65, regolarmente denunciata, e ha sparato tre colpi.



Il 27enne è stato colpito al petto da uno dei proiettili ed è morto all'ospedale Cannizzaro dove era stato immediatamente trasportato. I carabinieri stanno ora cercando il secondo ladro. L'anziano è stato invece condotto in caserma.