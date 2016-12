foto Ansa

12:42

- Il tribunale di Palermo ha dichiarato il fallimento dell'Amia, la municipalizzata che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano. Da alcune settimane in città è allarme per i rifiuti accatastati in diverse zone, e cittadini esasperati da giorni bruciano immondizia e cassonetti o li gettano in strada bloccando il traffico. I dipendenti dell'Amia, intanto, sono in stato di agitazione.