Catania, una cingalese muore nel rogo di casa E' giallo, la donna aveva collo e piedi legati

foto Ansa 22:25 - Giallo a Catania dove una donna cingalese di 42 anni, Maduri Warnacula, è morta e suo marito, Sarath Moragoda, di 45, ha riportato gravissime ustioni in un rogo divampato nella loro casa nel rione Picanello. Inizialmente si pensava a un incidente. Poi i carabinieri hanno scoperto il corpo della donna con il collo e i piedi legati. Illeso il figlio di 14 anni della coppia, che era a lezione di catechismo.

Ci sarebbe stata un'esplosione dovuta alla saturazione dell'ambiente di liquido infiammabile, ma sul posto non sarebbe stata trovata alcuna tanica. L'uomo ha riportato ustioni su quasi tutto il corpo ed è in pericolo di vita, ricoverato nell'ospedale Cannizzaro, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.



Aperta un'inchiesta per omicidio - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario. Maduri Warnaculaera per terra e aveva, infatti, i piedi e il collo legati con il filo elettrico. Il boato dell'esplosione è stato sentito dai vicini di casa. I primi ad accorrere sono stati quelli che abitano al piano superiore. "Sono sceso subito - ha raccontato un testimone - e ho visto lui che era una torcia umana. L'ho avvolto in una coperta e soccorso, e lui gridava 'aiutate mia moglie, c'è mia moglie dentro casa'". I vicini la definiscono una coppia affiatata e che si voleva bene, e che non si faceva notare nel quartiere, dove è presente una comunità di cingalesi bene inserita.