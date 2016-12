Immigrati, trovato tariffario degli scafisti

foto LaPresse 09:22 - Settecento dollari per le donne, 800 per gli uomini. E' quanto hanno pagato i passeggeri somali di una traversata della speranza per raggiungere le coste italiane. Il tariffario degli scafisti è scritto su un foglio, con un elenco ordinato di nomi, cognomi e cifre. L'ha trovato su un gommone deserto alla deriva il personale di un cargo olandese al largo del porto di Pachino (Siracusa). I 24 immigrati erano stati tratti in salvo la notte prima. - Settecento dollari per le donne, 800 per gli uomini. E' quanto hanno pagato i passeggeri somali di una traversata della speranza per raggiungere le coste italiane. Il tariffario degli scafisti è scritto su un foglio, con un elenco ordinato di nomi, cognomi e cifre. L'ha trovato su un gommone deserto alla deriva il personale di un cargo olandese al largo del porto di Pachino (Siracusa). I 24 immigrati erano stati tratti in salvo la notte prima.

Scoperti da un cargo olandese - A fare la scoperta, riporta il quotidiano "La Stampa", è stato il personale della Abis Bremen, un cargo olandese in navigazione nel Mediterraneo, sulla rotta da Leixoes (Portogallo) a Tasucu (Turchia). Il natante scorge il gommone e si avvicina per prestare soccorsi. A bordo non c'è nessuno. Solo carte d'identità, fotografie, documenti, penne ubs, numeri di telefono di contatti in Europa. E la lista dei passeggeri con tanto di cifre versate, redatta su un foglio a righe strappato da un bloc notes. Un documento prezioso per avere un'idea di quanto costi il sogno italiano.



Somali soccorsi dagli italiani - Il comandante, temendo un naufragio, si mette allora in contatto con le autorità italiane e scopre che i 24 occupanti del gommone sono stati soccorsi dalle motovedette italiane la notte precedente e sono tutti in salvo. Si tratta di somali che speravano di approdare in Italia e da lì dirigersi in Svezia, Norvegia, Danimarca. Paesi dove raggiungere i parenti o con una legislazione meno rigida di altri nei confronti degli immigrati.



Cifre esorbitanti - Per raggiungere l'Europa, queste persone in fuga dalla guerra hanno dovuto pagare cifre molto elevate. Oltre ai 7-800 dollari della traversata, altri 1.000 euro per attraversare il Sahara, dalla Somalia al Sudan, in camion o in jeep. Col rischio di essere venduti o uccisi da predoni o dalle stesse guardie di frontiera.